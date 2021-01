Meteo – Venti di burrasca sull’Italia con mareggiate violenti (Di venerdì 22 gennaio 2021) Insieme all’intenso maltempo che oggi sferzerà l’Italia, con il rischio di nubifragi e situazioni critiche, oggi diverse regioni dovranno affrontare anche il vento, particolarmente intenso. Il Libeccio sferzerà con forza tutti i bacini, con violente raffiche di burrasca che potranno anche superare i 70-80 km orari sul Mare di Sardegna, sullo Ionio e sul medio- alto Tirreno. Il vento Leggi su periodicodaily (Di venerdì 22 gennaio 2021) Insieme all’intenso maltempo che oggi sferzerà l’Italia, con il rischio di nubifragi e situazioni critiche, oggi diverse regioni dovranno affrontare anche il vento, particolarmente intenso. Il Libeccio sferzerà con forza tutti i bacini, con violente raffiche diche potranno anche superare i 70-80 km orari sul Mare di Sardegna, sullo Ionio e sul medio- alto Tirreno. Il vento

MoliPietro : Meteo – Venti di burrasca sull’Italia con mareggiate violenti - bonagjergji1 : RT @flash_meteo: #meteo #toscana: oggi precipitazioni diffuse e temperature in aumento. Tra sabato e lunedì altre perturbazioni in transito… - Giancagt6 : Italia nella morsa del MALTEMPO: rischio NUBIFRAGI e venti di burrasca - Icona Meteo - CorriereQ : Venti in rinforzo a burrasca, weekend di violente mareggiate. I dettagli - Giulio_Firenze : RT @flash_meteo: #meteo #toscana: oggi precipitazioni diffuse e temperature in aumento. Tra sabato e lunedì altre perturbazioni in transito… -