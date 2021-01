METEO Italia. Prima il furioso maltempo, poi torneranno freddo e neve (Di venerdì 22 gennaio 2021) METEO SINO AL 28 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE L’Italia ed il Mediterraneo sono in balia delle perturbazioni. Questa condizione di METEO avverso deriva dall’approfondimento da un’ampissima depressionaria ben strutturata su gran parte del Centro Europa, con perno tra Scozia e Penisola Scandinava. La depressione affonda fino alle nostre latitudini, favorendo la genesi, a ridosso dell’Italia, di un vortice ciclonico secondario. Il clima tende ulteriormente a mitigarsi in questa fase, per effetto del flusso di correnti in prevalenza di Libeccio, pur persistendo sacche d’aria fredda sul Nord Italia. Questo fronte perturbato aprirà le danze verso un weekend decisamente pessimo, per la persistenza della vasta circolazione ciclonica. Il minimo secondario sarà in azione proprio ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 22 gennaio 2021)SINO AL 28 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE L’ed il Mediterraneo sono in balia delle perturbazioni. Questa condizione diavverso deriva dall’approfondimento da un’ampissima depressionaria ben strutturata su gran parte del Centro Europa, con perno tra Scozia e Penisola Scandinava. La depressione affonda fino alle nostre latitudini, favorendo la genesi, a ridosso dell’, di un vortice ciclonico secondario. Il clima tende ulteriormente a mitigarsi in questa fase, per effetto del flusso di correnti in prevalenza di Libeccio, pur persistendo sacche d’aria fredda sul Nord. Questo fronte perturbato aprirà le danze verso un weekend decisamente pessimo, per la persistenza della vasta circolazione ciclonica. Il minimo secondario sarà in azione proprio ...

