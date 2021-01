Metal Gear Solid | qualcosa bolle in pentola? Il cast si riunisce per un progetto segreto

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Ildisi è recentemente riunito virtualmente attraverso Zoom per quella cheSnake chiama "una riunione epica" che "stravolgerà il mondo". David Hayter ha pubblicato via tweet uno screenshot della chiamata su Zoom, che includeva proprio tutto ildi. Hayter ha promesso "dettagli in arrivo" sul contenuto probabilmente di questa chiamata. Ecco chi è stato coinvolto nella reunion virtuale: Non ci sono altri dettagli, nemmeno un breve video clip, solo questo singolo screenshot e il tweet di accompagnamento. Non appenaSnake ci darà alcune risposte concrete su cosa sta succedendo, vi aggiorneremo di conseguenza. Leggi altro...