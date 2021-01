Messi all’asta i gioielli di Franca Valeri | “Tante storie da raccontare”

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Gli eredi hanno messodi, la storica attrice scomparsa a 100 anni il 9 agosto 2020. Per l’occasione Ansa ha raccolto le dichiarazioni di Leo Criaco della casa d’asta Christie’s Milano.diA seguito della morte dell’artista gli eredi hanno affidato a Christie’s Milano una piccola collezione diognuno dei quali, racconta Criaco, “ha una storia da”. I preziosi appartenuti all’attrice faranno parte della collezione Jewels Online – La Dolce Vita che ospita circa 70delle più alte firme italiane e internazionali. Purtroppo, però, i preziosi non sono visibili dal vivo per via delle restrizioni anti Covid. ...