Mercato NBA | gli Washington Wizards firmano Alex Len

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo lo scambio che ha portato Kevin Porter Jr. dai Cleveland Cavaliers agli Houston Rockets, ilNBA si muove ancora. Il centroLen, che pochi giorni fa era stato tagliato dai Toronto Raptors, si è accasato nella capitale americana alla corte di coach Brooks. Il lungo ucraino in Canada era ormai uscito dalle rotazioni di Nick Nurse, complice anche la grande stagione finora di Chris Boucher che, grazie a ottimi numeri sia nella metà campo difensiva che in quella offensiva, è attualmente il miglior lungo tra i Raptors. Questo insieme a prestazioni non particolarmente notevoli (2.3 punti e 1.6 rimbalzi in quasi 11 minuti di media a partita) hanno portato a liquidare il prodotto di Maryland. Ad accogliere un giocatore in difficoltà ci ha pensato una franchigia in difficoltà. E quale franchigia è in estrema difficoltà se non gli ...