Meno cene e viaggi | così intendono risparmiare le famiglie italiane

BOLOGNA – Pronti a rinunciare ad aperitivi, ristoranti e viaggi, magari anche allo shopping. Certo non alle spese per l'istruzione dei figli. E se resta in tasca qualcosa alla fine del mese dopo aver pagato l'affitto, il mutuo e le bollette, c'è chi valuta l'idea di sottoscrivere un'assicurazione sanitaria integrativa o un fondo pensione. È la fotografia degli italiani post-lockdown scattata da Nomisma e Crif per l'osservatorio "The world after lockdown", che ormai da quasi un anno analizza in maniera continuativa l'impatto della pandemia sulle vite dei cittadini, grazie al coinvolgimento di un panel omnibus di 1.000 persone dai 18 ai 65 anni. Nell'ultimo semestre del 2020 il 43% delle famiglie italiane non è riuscita a risparmiare: per il 24% questa è una situazione nuova rispetto al passato, mentre il restante 19% dichiara che la difficoltà è strutturale e non dipende solo dalla crisi sanitaria.

