Meloni: “In piena pandemia la Bodrini si inventa un nuovo crimine contro l’umanità, il blocco navale” (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Nel bel mezzo di una pandemia globale, ecco di cosa si occupano Pde Movimento 5Stelle. Trasformare il blocco navale in ‘crimine di aggressione’. Dalla Corte Penale Internazionale”. Parola di Giorgia Meloni. Che su Facebook posta la video-denuncia di Andrea Delmastro. “Vogliono far diventare criminali coloro che difendono le frontiere italiane”. Conclude sdegnata la leader di Fratelli d’Italia. Meloni: Pd e 5Stelle vogliono trasformare il blocco navale in un crimine Il parlamentare di Fratelli d’Italia lo definisce il nuovo “regalo” delle due sinistre di governo. “Parliamo della proposta di modifica per introdurre un nuovo crimine contro l’umanità. ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Nel bel mezzo di unaglobale, ecco di cosa si occupano Pde Movimento 5Stelle. Trasformare ilin ‘di aggressione’. Dalla Corte Penale Internazionale”. Parola di Giorgia. Che su Facebook posta la video-denuncia di Andrea Delmastro. “Vogliono far diventare criminali coloro che difendono le frontiere italiane”. Conclude sdegnata la leader di Fratelli d’Italia.: Pd e 5Stelle vogliono trasformare ilin unIl parlamentare di Fratelli d’Italia lo definisce il“regalo” delle due sinistre di governo. “Parliamo della proposta di modifica per introdurre un. ...

