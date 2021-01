Melania escort sulla Rai, mentre imperversa ‘il tutti e tutte’ dei radical (Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA – Le polemiche, compatte e da più direzioni, hanno sommerso la frase pronunciata da Alan Friedman sulla tv di Stato che ha dato dell’escort all’ex first lady Melania Trump. Perché, ed è questa la notizia di difficile digestione, il sessismo e la violenza verbale non sono appannaggio di aree politiche e non fanno eccezione i sedicenti progressisti come il noto giornalista, conduttore e opinionista. Associazioni, partiti politici, la Commissione d’inchiesta sul femminicidio, donne di primo piano in politica, dalla Meloni alla Raggi, tutti hanno espresso indignazione e una ferma condanna. Ma la rete ammiraglia? Perché le scuse ex post di Friedman non sembrano sufficienti a mettere la toppa su un’offesa così pesante, andata in onda in diretta, durante la seguitissima trasmissione Unomattina. Leggi su dire (Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA – Le polemiche, compatte e da più direzioni, hanno sommerso la frase pronunciata da Alan Friedman sulla tv di Stato che ha dato dell’escort all’ex first lady Melania Trump. Perché, ed è questa la notizia di difficile digestione, il sessismo e la violenza verbale non sono appannaggio di aree politiche e non fanno eccezione i sedicenti progressisti come il noto giornalista, conduttore e opinionista. Associazioni, partiti politici, la Commissione d’inchiesta sul femminicidio, donne di primo piano in politica, dalla Meloni alla Raggi, tutti hanno espresso indignazione e una ferma condanna. Ma la rete ammiraglia? Perché le scuse ex post di Friedman non sembrano sufficienti a mettere la toppa su un’offesa così pesante, andata in onda in diretta, durante la seguitissima trasmissione Unomattina.

VittorioSgarbi : Tengono fuori dalla Rai Mauro Corona ma tacciono su questo. - stanzaselvaggia : Che per una battuta sui capelli disordinati della Botteri si siano scatenate le guerre puniche e che per “escort” a… - matteosalvinimi : Dare tranquillamente della ESCORT in diretta a Melania Trump è indegno di un “uomo” e del “servizio pubblico” Rai.… - Mamox__ : RT @LucillaMasini: Salvini critica Alan Friedman perché ha dato della escort a Melania. Sì sì, proprio Salvini ?? #escort #MelaniaTrump #Ala… - norupies : Il Grande Fratello informa che, in base al politicamente corretto attualmente in vigore sulla tv di stato affittata… -