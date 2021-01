“Melania Escort” | Friedman si scusa ma spuntano ulteriori precedenti sessisti

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo le polemiche nate per l’infelicissimo appellativo nei confronti dell’ex first ladyTrump,tenta di giustificarsi ma non è un novello nelle considerazioni sessiste: iLe cedevoli pezze messe da Alanalle dichiarazioni sessiste nei confronti diTrump non bastano per chiudere il caso che si è aperto nei suoi confronti. Dopo essersi giustificato pubblicamente per aver definito in diretta RaiTrump come una “”, non solo è insorta tutta la politica italiana e il caso è finito in commissione vigilanza Rai, maanche iche dimostrano chiaramente che quella pietosa uscita fatta su Uno Mattina non sia per niente un caso isolato. I ...