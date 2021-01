MeeTooGay | grido libero per le vittime della comunità arcobaleno

Leggi su yeslife

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Dal 21 gennaio, in tendenza su Twitter c’è #MeTooGay: l’hashtag denuncia gli abusi subiti dagli omosessuali. #MeTooGay is currently trending in France. LGBTQ+ victims of sexual assault are sharing their stories. It’s heartbreaking. Unfortunately, it does not seem that tackling sexual violences & sexual harassment are a priority for the Government. Love & support to L'articolo proviene da YesLife.it.