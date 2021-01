“Medici | siete degli angeli | grazie per aver aiutato il mio papà fino alla fine”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Un male improvviso e un dolore straziante che, forse, solo il tempo sarà in grado di guarire. Domenica il male e, in tre giorni, la degenerazione verso l’ultimo saluto. La corsa in ospedale per la saturazione incostante con la paura che fosse il Covid, con la rivelazione, in, che si trattava di un brutto male consumatosi in pochi giorni. È la storia di Antonio Stellabotte, stimato lavoratore all’Ufficio Scolastico per la Lombardia, 61 anni, marito adorato e padre affettuoso di due figli, morto improvvisamente per un male improvviso. Con lui,all’ultimo, senza mai abbandonarlo, ci sono stati gli instabilie il personale sanitario dell’Humanitas Gavazzeni di Bergamo.impotenti di fronte al destino, forse, ma guerrieri con pesante spade per scacciare con tutte le forze la dea ...