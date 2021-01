“Me ne vado!”. GF Vip, Andrea Zelletta ‘sbrocca’. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi beccati così (Di venerdì 22 gennaio 2021) La favola dei Prelemi continua. Dopo il due di picche da parte di Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli ha ritrovato il sorriso grazie a Giulia Salemi e i due sono diventati la coppia ufficiale della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’intenzione dell’ex velino e dell’influencer milanese è quella di godersi questa storia, senza che dall’esterno possano influenzare le sue scelte, come è successo nelle scorse settimane con gli interventi della mamma e del fratello di Pier. E Pretelli lo ha dimostrato facendo un piccolo regalo: “Ho anche detto un’altra cosa bella, se te la faranno vedere altrimenti te la dirò io alla fine. Ho detto una cosa molto bella. Ho pensato una cosa che se si potesse fare credo che ti farebbe estremamente piacere”, ha detto a Giulia, che ha cercato di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021) La favola dei Prelemi continua. Dopo il due di picche da parte di Elisabetta Gregoraci,ha ritrovato il sorriso grazie ae i due sono diventati la coppia ufficiale della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’intenzione dell’ex velino e dell’influencer milanese è quella di godersi questa storia, senza che dall’esterno possano influenzare le sue scelte, come è successo nelle scorse settimane con gli interventi della mamma e del fratello di Pier. Elo ha dimostrato facendo un piccolo regalo: “Ho anche detto un’altra cosa bella, se te la faranno vedere altrimenti te la dirò io alla fine. Ho detto una cosa molto bella. Ho pensato una cosa che se si potesse fare credo che ti farebbe estremamente piacere”, ha detto a, che ha cercato di ...

