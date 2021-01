Maurizio Costanzo si è vaccinato: scoppia la polemica sui social (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il conduttore e giornalista Maurizio Costanzo si è sottoposto alla prima somministrazione del vaccino anti-covid, Pfizer Biontech. Ad annunciarlo è stato lo stesso Costanzo che si è poi trovato nel mirino delle polemiche sui social. Maurizio Costanzo si è vaccinato Il noto giornalista era ospite del programma radiofonico Un giorno da Pecora, su Rai Radio 1. Nel suo intervento ha spiegato: “Ho fatto il vaccino 8 giorni fa, al Campus Bio Medico di Roma, ai primi di febbraio farò il richiamo”. Nella Regione Lazio però, il differimento dell’inizio della campagna vaccinale è scattato oggi e le prenotazioni per gli over 80 saranno possibili solo a partire dal 25 gennaio; per questo motivo in tanti hanno manifestato il proprio dissenso sui social, ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il conduttore e giornalistasi è sottoposto alla prima somministrazione del vaccino anti-covid, Pfizer Biontech. Ad annunciarlo è stato lo stessoche si è poi trovato nel mirino delle polemiche suisi èIl noto giornalista era ospite del programma radiofonico Un giorno da Pecora, su Rai Radio 1. Nel suo intervento ha spiegato: “Ho fatto il vaccino 8 giorni fa, al Campus Bio Medico di Roma, ai primi di febbraio farò il richiamo”. Nella Regione Lazio però, il differimento dell’inizio della campagna vaccinale è scattato oggi e le prenotazioni per gli over 80 saranno possibili solo a partire dal 25 gennaio; per questo motivo in tanti hanno manifestato il proprio dissenso sui, ...

fabriziodomini5 : Maurizio Costanzo: «Mi sono vaccinato e sento di aver fatto una cosa giusta per me» - Notiziedi_it : Maurizio Costanzo rivela: “Mi sono vaccinato”. Indignazione sui social: “Perché lui sì?” - Notiziedi_it : Maurizio Costanzo: “Mi sono vaccinato, sto benissimo. Dobbiamo farlo, è l’unico sberleffo al virus” - Nostrom18424667 : Qui per me è come il salotto del Maurizio Costanzo ,tutti i giorni il PALINSESTO cambia ,ma chi conta resta . - sillxkiwi : @avadafanculoo è diventato maurizio costanzo -