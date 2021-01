Matilda De Angelis, nuova foto e un consiglio: non truccate i brufoli! (Di venerdì 22 gennaio 2021) Matilda De Angelis ha un consiglio per tutte noi. E ce lo dice, mostrando i suoi brufoli. Ancora una volta, l’attrice bolognese, 25 anni, mette la sua acne visibile a tutto il mondo. Lo fa con coraggio e determinazione. E con tanta bellezza. La sfida della bellissima Matilda, protagonista della serie HBO The Undoing – Le verità non dette, è essere belle e spaccare (parola esplicita scelta direttamente da lei) anche senza coprire i nostri brufoli. Come si fa? Basta truccare il viso ma lasciare scoperta l’acne. Così la pelle respira… L’immagine che accompagna il consiglio è quella che potete vedere sotto, pubblicata nelle storie del suo account Instagram. Matilda De Angelis su Instagram: portavoce di una bellezza coraggiosa Non truccate i vostri ... Leggi su amica (Di venerdì 22 gennaio 2021)Deha unper tutte noi. E ce lo dice, mostrando i suoi brufoli. Ancora una volta, l’attrice bolognese, 25 anni, mette la sua acne visibile a tutto il mondo. Lo fa con coraggio e determinazione. E con tanta bellezza. La sfida della bellissima, protagonista della serie HBO The Undoing – Le verità non dette, è essere belle e spaccare (parola esplicita scelta direttamente da lei) anche senza coprire i nostri brufoli. Come si fa? Basta truccare il viso ma lasciare scoperta l’acne. Così la pelle respira… L’immagine che accompagna ilè quella che potete vedere sotto, pubblicata nelle storie del suo account Instagram.Desu Instagram: portavoce di una bellezza coraggiosa Noni vostri ...

