Matano chiude il collegamento con ospite senza mascherina (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ieri pomeriggio, a La Vita in Diretta, l'inviato del programma televisivo stava intervistando un ristoratore milanese che aveva aderito al movimento "Io apro", promosso da Matteo Salvini. Il ristoratore era intento a spiegare che stava continuando ad aprire il suo esercizio regolarmente, servendo la gente ai tavoli ed in violazione delle disposizioni del DPCM. L'inviato gli chiede: "Sono mai venute le forze dell'ordine?", "Sì" ha risposto il ristoratore, "sono venute sei volte, hanno elevato i loro verbali. Uno dei quali penale. Ma continuerò a aprire. Lo faccio per sopravvivere". Dopo questa breve conversazione, il conduttore si accorge però che il ristoratore non indossava la mascherina, e gli chiede garbatamente di indossarla. Ma subito interviene l'inviato: "Alberto, ci dispiace. Noi abbiamo detto al signore di indossarla ma non ha voluto". Al che il ...

