Martina Rossi, annullata sentenza di assoluzione dalla Cassazione (Di venerdì 22 gennaio 2021) Questa mattina, a Storie Italiane, i genitori di Martina Rossi hanno rilasciato le prime dichiarazioni dopo la sentenza di annullamento dell'assoluzione dei suoi presunti assassini. Martina morì mentre era in vacanza con le amiche, volando giù dal balcone della sua stanza d'albergo. Per la sua morte erano stati indagati due ragazzi che si trovavano con lei al momento della sua morte, ma erano poi stati assolti. Ora la sentenza della Corte Suprema ribalta tutto. "Sono state valutate con grande attenzione tutte le orribili cose che sono state dette su Martina e che abbiamo dovuto subire, ascoltare, è stata una liberazione", dicono i genitori di Martina. E hanno aggiunto: "È stata offesa ancora una volta in quell'aula la dignità di mia figlia ma ..."

