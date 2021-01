Mario Ermito ha litigato con Sonia Lorenzini e Urtis nello studio del GF Vip | ecco il motivo

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Gabriele Parpiglia ha raccontato alcuni retroscena bomba durante le sue chicche di gossip nel format Casa Chi, al fianco dei validi giornalisti di Alfonso Signorini. “Durante la pubblicità si trasforma tutto in una dark room e succede qualsiasi cosa”., infatti, hacone Giacomohacon... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Rebekahsblood1 : Oggi sembriamo tutti Mario Ermito con queste congetture #tzvip - blogtivvu : Mario Ermito ha litigato con Sonia Lorenzini e Urtis nello studio del #GFVip: ecco il motivo - bhovabbe : SDG è la nuova Mario ermito, spero faccia anche la sua stessa fine almeno abbiamo una regia libera #prelemi - Michiru345 : No vabbè uno scontro successo tra Mario Ermito con Sonia e Urtis meno male che non è una persona permalosa #TZVIP - leyrahexia : RT @sadbutglad1: mario ermito mi manchi?? -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Ermito

Mario Ermito ha litigato con Sonia Lorenzini e Giacomo Urtis nel dietro le quinte del Grande Fratello Vip: ecco per quale motivo.Dopo il gossip lanciato da Francesca Cipriani, l'ex gieffino non ci sta e decide di diffidarla: tensioni in studio anche con Giacomo e la Lorenzini, il retroscena ...