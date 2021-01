Mario Balotelli prende di mira il Governo: l’attacco a Conte è durissimo [FOTO] (Di venerdì 22 gennaio 2021) Mario Balotelli è in fase di recupero dall’infortunio, l’attaccante ha intenzione di trascinare il Monza verso l’obiettivo della promozione in Serie A. Si tratta di un calciatore in grado di fare la differenza nel torneo cadetto, è sicuramente il calciatore più forte in Serie B. L’ex Inter e Milan si conferma molto attivo anche sui profili social e, come al solito, fa sempre molto discutere. L’argomento del giorno è stato quello della politica, sono arrivate bordate nei confronti del Governo Conte. Balotelli contro il Governo Conte (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)Mario Balotelli è stato durissimo, la Stories Instagram sul Governo Conte ha portato tantissimi motivi di ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 22 gennaio 2021)è in fase di recupero dall’infortunio, l’attaccante ha intenzione di trascinare il Monza verso l’obiettivo della promozione in Serie A. Si tratta di un calciatore in grado di fare la differenza nel torneo cadetto, è sicuramente il calciatore più forte in Serie B. L’ex Inter e Milan si conferma molto attivo anche sui profili social e, come al solito, fa sempre molto discutere. L’argomento del giorno è stato quello della politica, sono arrivate bordate nei confronti delcontro il(Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)è stato, la Stories Instagram sulha portato tantissimi motivi di ...

