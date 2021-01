Maria De Filippi, arriva Can Yaman a C’è posta per te (Di venerdì 22 gennaio 2021) A C’è posta per te arriva Can Yaman. L’attore turco sarà ospite della prossima puntata dello show condotto da Maria De Filippi, insieme a Michele Riondino. I due divi saranno al centro di alcune storie di “persone comuni” raccontate dalla conduttrice. Negli ultimi giorni Yaman è stato protagonista del gossip a causa di un presunto flirt con Diletta Leotta. Amatissimo in Italia grazie alla serie Daydreamer – le ali del sogno, Can è molto legato al nostro Paese. Di recente il divo turco era sbarcato a Roma per girare uno spot insieme a Claudia Gerini. In quell’occasione era stato paparazzato dal settimanale Chi in compagnia di Diletta, fra sguardi complici e gesti affettuosi. L’attore non ha voluto commentare il gossip e nelle Stories di Instagram ha chiesto silenzio e rispetto riguardo ... Leggi su dilei (Di venerdì 22 gennaio 2021) A C’èper teCan. L’attore turco sarà ospite della prossima puntata dello show condotto daDe, insieme a Michele Riondino. I due divi saranno al centro di alcune storie di “persone comuni” raccontate dalla conduttrice. Negli ultimi giorniè stato protagonista del gossip a causa di un presunto flirt con Diletta Leotta. Amatissimo in Italia grazie alla serie Daydreamer – le ali del sogno, Can è molto legato al nostro Paese. Di recente il divo turco era sbarcato a Roma per girare uno spot insieme a Claudia Gerini. In quell’occasione era stato paparazzato dal settimanale Chi in compagnia di Diletta, fra sguardi complici e gesti affettuosi. L’attore non ha voluto commentare il gossip e nelle Stories di Instagram ha chiesto silenzio e rispetto riguardo ...

