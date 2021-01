Manchester United | Cavani | “L’esultanza con la freccia è per il mio paese e mia figlia”

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 gennaio 2021) “La mia esultanza con la? In realtà è una storia un po’ lunga. La verità è che dietro c’è la storia del mioe della prima popolazione indigena, i Charrúas. Quando miaè nata, dico mia figli India, ecco, il nome è stato dato per ricordare i nativi dell’Uruguay della popolazione dei Charrúas”. Lo ha detto Edinson, che ai microfoni di “Review” ha parlato della sua esultanza. “Quellache tiro fuori e poi lancio, è una celebrazione di un obiettivo che racchiude in sé tutte queste cose. Quindi un mix tra il nome di miae delle popolazioni indigene del mio. Ha un significato speciale e ogni volta mi assicuro sempre di estrarre lae di lanciarla”. SportFace.