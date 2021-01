Maltempo, allerta meteo dalle 21 fino alle 15 di sabato 23. (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello Giallo a partire dalle 21 di questa sera, venerdì 22 gennaio e valida fino alle ... Leggi su gazzettadisalerno (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso dicon criticità idrogeologica di livello Giallo a partire21 di questa sera, venerdì 22 gennaio e valida...

tvoggi : MALTEMPO, ALLERTA GIALLA IN CAMPANIA La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta me… - QuiNewsElba : Maltempo e mareggiate, prolungata l'allerta | Attualità #Livorno #Elba #allertameteoTOS - cagliaripad : Maltempo: allerta meteo sino alle 14 di domani - radioalfa : Maltempo, Campania. Allerta meteo gialla dalle 21 di stasera fino alle 15 di domani - LivornoPress : Maltempo: allerta arancione per mareggiate, codice giallo per vento e temporali -