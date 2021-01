Macron ha promesso agli studenti universitari francesi due pasti al giorno a un euro l’uno

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Giovedì, durante un incontro con glidell’università Paris-Saclay, il presidente francese Emmanuelha annunciato una serie di misure per aiutare gli, che mercoledì avevano manifestato a Parigi davanti al ministero dell’Istruzione superiore, protestando per la scarsa considerazione

Il Post

Per cercare di venire incontro agli studenti universitari, privi di corsi in aula da oltre due mesi, Macron ha promesso il ritorno dell’insegnamento «in presenza» per almeno un giorno alla settimana e ...Giovedì, durante un incontro con gli studenti dell'università Paris-Saclay, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato una serie di misure per ...