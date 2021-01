M5S: nasce il 'Comitato dei 5', mandato per tre anni (Di venerdì 22 gennaio 2021) La proposta di modifica prevede il trasferimento di tutte le funzioni di competenza del Capo Politico ad un Comitato direttivo di nuova istituzione, composto da 5 membri , eletti dagli iscritti, ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 22 gennaio 2021) La proposta di modifica prevede il trasferimento di tutte le funzioni di competenza del Capo Politico ad undirettivo di nuova istituzione, composto da 5 membri , eletti dagli iscritti, ...

Ultime Notizie dalla rete : M5S nasce Elezioni comunali, da ex M5S nasce lista civica 'Milano concreta': "Noi terza via" MilanoToday.it M5S: nasce il "Comitato dei 5", mandato per tre anni

«La proposta di modifica prevede il trasferimento di tutte le funzioni di competenza del Capo Politico ad un «Comitato direttivo» di nuova istituzione, ...

Consiglio regionale, nasce commissione aree interne: presidente è Marco Niccolai (Pd), vice Luciana Bartolini (Lega)

Come rilevato dal presidente Niccolai la nuova commissione ha “responsabilità importanti”. “Quello delle aree interne della Toscana è un tema su cui dibattiamo da molto tempo e la scelta del Consiglio ...

