M5s, ecco il nuovo statuto: al posto del capo politico un comitato direttivo a 5 in carica per 3 anni. Convocati gli iscritti per il voto finale (Di venerdì 22 gennaio 2021) E’ pronto il nuovo statuto del Movimento 5 stelle che cambia definitivamente la gestione della leadership e a metà febbraio sarà sottoposto al voto degli iscritti. Dopo mesi di discussioni e rinvii, e nel pieno di una crisi di governo che al momento sembra in una fase di stallo, il M5s cerca di sbloccare uno dei processi interni più delicati. L’annuncio è stato fatto dal capo politico reggente Vito Crimi sul Blog delle Stelle e arriva esattamente un anno dopo le dimissioni di Luigi Di Maio. Le modifiche saranno votate “dall’Assemblea degli iscritti convocata dalle ore 12 di martedì 9 febbraio 2021 fino alle ore 12 di mercoledì 10 febbraio 2021 in prima convocazione e dalle ore 12 di martedì 16 febbraio 2021 fino ore 12 di mercoledì 17 febbraio 2021 in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) E’ pronto ildel Movimento 5 stelle che cambia definitivamente la gestione della leadership e a metà febbraio sarà sottoaldegli. Dopo mesi di discussioni e rinvii, e nel pieno di una crisi di governo che al momento sembra in una fase di stallo, il M5s cerca di sbloccare uno dei processi interni più delicati. L’annuncio è stato fatto dalreggente Vito Crimi sul Blog delle Stelle e arriva esattamente un anno dopo le dimissioni di Luigi Di Maio. Le modifiche saranno votate “dall’Assemblea degliconvocata dalle ore 12 di martedì 9 febbraio 2021 fino alle ore 12 di mercoledì 10 febbraio 2021 in prima convocazione e dalle ore 12 di martedì 16 febbraio 2021 fino ore 12 di mercoledì 17 febbraio 2021 in ...

borghi_claudio : Ecco qui quanto detto da GRILLO sui senatori a vita. Le ESATTE PAROLE citate da Salvini. E adesso quegli stessi sen… - NicolaPorro : I grillini dovevano aprire il #Parlamento come una scatoletta di tonno e oggi si ritrovano ad essere i nuovi Mastel… - M5S_Europa : Condividiamo le parole del premier #Conte. Sono molti ad aver conosciuto una perdita a causa del #COVID19: ecco pe… - IlCastiga : RT @GiorgiaMeloni: Nel bel mezzo di una pandemia globale, ecco di cosa si occupano PD e M5S: trasformare il #BloccoNavale in “crimine di ag… - SoniaLaVera : RT @GiorgiaMeloni: Nel bel mezzo di una pandemia globale, ecco di cosa si occupano PD e M5S: trasformare il #BloccoNavale in “crimine di ag… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s ecco Alessandro Di Battista, "ben venga Maria Rosaria Rossi": ecco il nuovo M5s Liberoquotidiano.it Sondaggi, Lega e Pd vanno giù insieme. Guarda che partiti salgono

Sondaggi, Lega e Pd vanno giù insieme. Forza Italia e Azione salgono. Salvini e Zingaretti scendono. Fratelli d'Italia e M5s stabili. Su Berlusconi e Calenda. E poi... Ecco il tr ...

Conte, il sondaggio che fa tremare la maggioranza: il suo partito toglierebbe voti a Pd e M5S

Ecco a chi toglierebbe voti un eventuale partito di Giuseppe Conte . Il sondaggio di Euromedia Reserch è stato presentato da Alessandra ...

Sondaggi, Lega e Pd vanno giù insieme. Forza Italia e Azione salgono. Salvini e Zingaretti scendono. Fratelli d'Italia e M5s stabili. Su Berlusconi e Calenda. E poi... Ecco il tr ...Ecco a chi toglierebbe voti un eventuale partito di Giuseppe Conte . Il sondaggio di Euromedia Reserch è stato presentato da Alessandra ...