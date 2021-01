Lutto nel mondo del basket, addio alla leggenda: era nella Hall of Fame (Di venerdì 22 gennaio 2021) Se ne va uno dei più grandi giocatori della storia del basket italiano. All’età di 79 anni scompare Gianfranco Lombardi, uno dei cestiti che fece la storia della Bologna del parquet:… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 22 gennaio 2021) Se ne va uno dei più grandi giocatori della storia delitaliano. All’età di 79 anni scompare Gianfranco Lombardi, uno dei cestiti che fece la storia della Bologna del parquet:… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

