Lulic: 'Che emozione tornare a giocare. Peccato senza tifosi...' (Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA - Largo sorriso per Senad Lulic . Il capitano della Lazio è tornato in campo, dopo quasi un anno, nella sfida di Coppa Italia contro il Parma . Un nuovo inizio per lui, a 35 anni e un lungo stop ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA - Largo sorriso per Senad. Il capitano della Lazio è tornato in campo, dopo quasi un anno, nella sfida di Coppa Italia contro il Parma . Un nuovo inizio per lui, a 35 anni e un lungo stop ...

OfficialSSLazio : #Inzaghi ?? 'Siamo tutti felici di aver ritrovato #Lulic: è il nostro capitano ed ha sofferto molto. Ora sta molto m… - amsicora27 : RT @laziolibera: Lulic: 'Sono entrato al minuto 71? Emozione sicuramente, tanta. Per me è strano, giocare così per la prima volta in quest'… - amsicora27 : RT @mi_lulls: vedere @CataldiDanilo allo stadio, che riprendere l’entrata di Lulic al 71’ con tanto di commento sotto, beh ha tutto il mio… - cicciocampari : RT @laziolibera: Lulic: 'Sono entrato al minuto 71? Emozione sicuramente, tanta. Per me è strano, giocare così per la prima volta in quest'… - infoitsport : Lulic, un ritorno che sa di rinascita. La Lazio lo omaggia: 'Bentornato. Capitano' - FOTO -