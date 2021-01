L'Ue preme sul Recovery plan. Gualtieri: nessun caso Italia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Intanto questa mattina il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha sottolineato 'importanza di continuare a seguire politiche fiscali e monetarie espansive "fino a quando non saremo tornati su un ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Intanto questa mattina il ministro dell'Economia Robertoha sottolineato 'importanza di continuare a seguire politiche fiscali e monetarie espansive "fino a quando non saremo tornati su un ...

lakerrunner : RT @italianfirst2: Si può malignamente pensare che la UE NON voglia elezioni in Italia ben sapendo come andrebbero a finire e PREME sul @Qu… - GabrieleFigini : RT @italianfirst2: Si può malignamente pensare che la UE NON voglia elezioni in Italia ben sapendo come andrebbero a finire e PREME sul @Qu… - SoniaLaVera : RT @italianfirst2: Si può malignamente pensare che la UE NON voglia elezioni in Italia ben sapendo come andrebbero a finire e PREME sul @Qu… - Mania48Mania53 : RT @italianfirst2: Si può malignamente pensare che la UE NON voglia elezioni in Italia ben sapendo come andrebbero a finire e PREME sul @Qu… - Fabme0801 : RT @italianfirst2: Si può malignamente pensare che la UE NON voglia elezioni in Italia ben sapendo come andrebbero a finire e PREME sul @Qu… -

Ultime Notizie dalla rete : preme sul Veneto in la zona gialla? Positivi dimezzati, Zaia preme il Resto del Carlino L'oroscopo del giorno 23 gennaio: Scorpione e Pesci favoriti, Bilancia sottotono (2ª metà)

Previsioni zodiacali e classifica del 23 gennaio, l'oroscopo sull'amore e il lavoro: per il Sagittario inizio weekend nella norma.

Cairo, incontro in vista per il rinnovo di Belotti

Il presidente Cairo ha fatto il punto della situazione: le sue dichiarazioni sul rinnovo di Belotti, in scadenza nel 2022 ...

Previsioni zodiacali e classifica del 23 gennaio, l'oroscopo sull'amore e il lavoro: per il Sagittario inizio weekend nella norma.Il presidente Cairo ha fatto il punto della situazione: le sue dichiarazioni sul rinnovo di Belotti, in scadenza nel 2022 ...