Luciano Floridi | Torno in Italia per vincere la partita europea del digitale

"L'ambizione c'è. Giochiamo per vincere una grande partita europea, quella sull'impatto del digitale. E da Oxford Torno in Italia all'Università di Bologna per farlo. Si partirà il prossimo anno accademico". La notizia è di quelle che fanno bene al Paese, il filosofo Luciano Floridi diventa professore dell'Università di Bologna "Alma Mater". Qui, alla facoltà di Giurisprudenza, fonderà e dirigerà l'european Lab for Digital Ethics and Governance. "Sarà un centro di eccellenza per lo studio e le policies sull'etica del digitale e il suo impatto sociale, avremo fondi da investire nella ricerca e per attrarre le persone più capaci. C'è voglia di sviluppare con passione tanti progetti importanti, in cui crediamo.

Il filosofo parla ad HuffPost: "Da Oxford all’Università di Bologna per fondare l'European Lab for Digital Ethics. Sarà un riferimento per chi studia il digitale" ...

