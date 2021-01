Lozano: “Mettere alle spalle la Supercoppa. Scudetto? Possiamo vincere e perdere con chiunque” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Intervistato da Radio Kiss Kiss, Hirving Lozano, attaccante del Napoli, ha parlato del momento in casa azzurra dopo la sconfitta in Supercoppa e le prossime sfide in campionato. Queste le parole del messicano: “Cos’è cambiato in questa stagione? Ci siamo parlati col mister e chiarito ogni cosa quand’è arrivato, ho cercato di capire cosa volesse da me in campo. Lui mi ha dato l’opportunità di giocare e io l’ho sfruttata nel miglior modo possibile e cercando di dimostrare quanto valgo. Devo continuare a lavorare così”. Sulla Supercoppa: “Questo è un momento difficile per noi nello spogliatoio, ma dobbiamo andare avanti tutti insieme. Il calcio è così, a volte si vince e a volte si perde. Abbiamo altri obiettivi e quindi bisogna andare in campo e fare ciò che vuole il mister. Il campionato è lungo e dobbiamo pensare partita dopo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 22 gennaio 2021) Intervistato da Radio Kiss Kiss, Hirving, attaccante del Napoli, ha parlato del momento in casa azzurra dopo la sconfitta ine le prossime sfide in campionato. Queste le parole del messicano: “Cos’è cambiato in questa stagione? Ci siamo parlati col mister e chiarito ogni cosa quand’è arrivato, ho cercato di capire cosa volesse da me in campo. Lui mi ha dato l’opportunità di giocare e io l’ho sfruttata nel miglior modo possibile e cercando di dimostrare quanto valgo. Devo continuare a lavorare così”. Sulla: “Questo è un momento difficile per noi nello spogliatoio, ma dobbiamo andare avanti tutti insieme. Il calcio è così, a volte si vince e a volte si perde. Abbiamo altri obiettivi e quindi bisogna andare in campo e fare ciò che vuole il mister. Il campionato è lungo e dobbiamo pensare partita dopo ...

sasanapoli87 : @vincenzoferran8 Io la vedo che una finale te la giochi, hai lozano il forma, fai puntare sempre Danilo che è adatt… - giuliogori : @Echoes41502167 @juventibus Difendere è un po' più complesso. Il cross è ravvicinato, è un caso difficilissimo: Dan… - nihilestsinesig : @SpudFNVPN Ma vogliamo dire due parole sul mettere tutto il parco attaccanti a fine partita? Anche i telecronisti h… - erosazzurro : @manicomio87 @SpudFNVPN Zielu non è che non mo stava in serata ma aveva la doppia marcatura, nel momento in cui loz… - Guido17595958 : @Torrenapoli1 A Verona farei rifiatare solo Lozano che gioca titolare da troppe partite. Con lo Spezia in coppa puo… -

Ultime Notizie dalla rete : Lozano Mettere Lozano: “Mettere alle spalle la Supercoppa. Scudetto? Possiamo vincere e perdere con chiunque” alfredopedulla.com Scudetto ed Europa League, Lozano: “Stagione strana, dobbiamo crederci”

Napoli – Mettere da parte la sconfitta in Supercoppa e rituffarsi nel campionato. Hirving Lozano indica la strada al Napoli invitando tutti a rialzare la testa. Il messicano ha parlato a Radio Kiss Ki ...

Attacco inguardabile, solo Lozano ci prova; ecco i voti del cds per l’attacco!

L’attacco è stata la nota dolente della sconfitta di ieri in Supercoppa; Petagna invisibile, Insigne che sbaglia di tutto e un Lozano visibilmente stanco che crea qualche insidia, ecco i voti del CDS: ...

Napoli – Mettere da parte la sconfitta in Supercoppa e rituffarsi nel campionato. Hirving Lozano indica la strada al Napoli invitando tutti a rialzare la testa. Il messicano ha parlato a Radio Kiss Ki ...L’attacco è stata la nota dolente della sconfitta di ieri in Supercoppa; Petagna invisibile, Insigne che sbaglia di tutto e un Lozano visibilmente stanco che crea qualche insidia, ecco i voti del CDS: ...