Lotto | superenalotto e million day | i numeri da giocare di Stefano de Martino

Nessun ‘6’ nell’appuntamento Superenalotto di giovedì 21 gennaio, ma – come rende noto l’agenzia Agimeg – è stato centrato a Nocera Superiore, in provincia di Salerno, un ‘5 Superstar’ da 514.978,75 e ...Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione del SuperEnalotto di giovedì 21 gennaio, con il Jackpot che arriva a 95,9 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di sabato 23 gennaio. È festa però ...