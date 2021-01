Losing Alice, la nuova serie israeliana disponibile da oggi su Apple Tv+ (Di venerdì 22 gennaio 2021) Losing Alice, la nuova serie israeliana al debutto da venerdì 22 gennaio 2021, espande gli orizzonti di Apple Tv+ e prova ad essere d’autore. Da venerdì 22 gennaio 2021, su Apple TV+ debutta la serie Losing Alice, un progetto interamente israeliano e recitato in ebraico, con il quale Apple TV+ cerca di espandere i suoi orizzonti spaziali a livello internazionale, dopo Teheran e la comedy inglese Ted Lasso (giusto per citarne due). La serie debutta oggi con i primi tre episodi della prima stagione, e poi continuerà con il rilascio di un episodio a settimana ogni venerdì. Losing Alice, composta da 8 episodi ed è prodotta dalla Dori ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 22 gennaio 2021), laal debutto da venerdì 22 gennaio 2021, espande gli orizzonti diTv+ e prova ad essere d’autore. Da venerdì 22 gennaio 2021, suTV+ debutta la, un progetto interamente israeliano e recitato in ebraico, con il qualeTV+ cerca di espandere i suoi orizzonti spaziali a livello internazionale, dopo Teheran e la comedy inglese Ted Lasso (giusto per citarne due). Ladebuttacon i primi tre episodi della prima stagione, e poi continuerà con il rilascio di un episodio a settimana ogni venerdì., composta da 8 episodi ed è prodotta dalla Dori ...

