“Londra non riconosce l’ambasciatore Ue”. Brexit, un altro schiaffo a Bruxelles (Di venerdì 22 gennaio 2021) Beati loro, verrebbe da dire. Ogni volta che si parla di Gran Bretagna, e a maggior ragione a Brexit realizzata, “beati da loro” lo diciamo ogni volta che leggiamo notizie di loro conquiste e di loro affermazione della sovranità. Liberi più che mai dall’Ue, i britannici danno un altro cazzotto a Bruxelles. Il motivo del contendere ora è lo status dell’ambasciatore europeo a Londra. Sì, perché dopo l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea, Bruxelles ha una rappresentanza diplomatica a tutti gli effetti al di là della Manica, trattandosi ormai di uno Stato terzo. Solo che il governo di Boris Johnson si rifiuta di riconoscere pienamente il ruolo dell’emissario Ue, che è il portoghese Joao Vale de Almeida.



