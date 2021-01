Londra | 12mila vittime per Covid Il sindaco Sadiq Khan | ' Mascherine obbligatorie all' aperto Non vado più al parco col cane | paura del

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il numero di morti persupera quotae ilchiede di indossare leall'. Ilha anche fatto sapere di non portare più a spasso il suo...

leggoit : #Londra, 12mila vittime per #covid. Il sindaco: «Mascherine obbligatorie» -

Ultime Notizie dalla rete : Londra 12mila

Leggo.it

Il numero di morti per Covid a Londra supera quota 12mila e il sindaco Sadiq Khan chiede di indossare le mascherine all’aperto. Il sindaco ha anche ...Pretendere di fermare un virus con corbellerie ai limiti della “demenza”, in un contesto sociale globale, in cui è impossibile qualsiasi tipo di isolamento, è una scelta “tragicomica”! I lockdown hann ...