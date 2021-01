Lombardia zona arancione da domenica, anche la Sardegna cambia colore (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Lombardia e la Sardegna potrebbero diventare arancioni già da domenica prossima . Secondo quanto si apprende infatti la rettifica dei dati fatta dalla regione Lombardia potrebbe portare ad una ... Leggi su leggo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Lae lapotrebbero diventare arancioni già daprossima . Secondo quanto si apprende infatti la rettifica dei dati fatta dalla regionepotrebbe portare ad una ...

FontanaPres : ? La Lombardia deve essere collocata in zona arancione. Lo evidenziano i dati all’esame della Cabina di regia, anc… - petergomezblog : La Lombardia è finita sette giorni in zona rossa per un suo errore. Fontana accusa Roma, ma l’Iss documenti alla ma… - fattoquotidiano : FONTANA SMENTITO 'Lombardia in zona rossa sulla base dei dati inviati dalla stessa Regione' [Leggi] - LavaClaudio : RT @FabrizioDelpret: #Lombardia: 10 milioni di persone rimaste ostaggio di una zona rossa definita tale solo per l’errore della giunta legh… - zazoomblog : Lombardia zona arancione da domenica anche la Sardegna cambia colore - #Lombardia #arancione #domenica #anche -