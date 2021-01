Lombardia verso la zona arancione: 'Iss ha sovrastimato Rt' (Di venerdì 22 gennaio 2021) La in o in? La regione sarebbe finita in zona rossa (c'è un'ordinanza del ministro della Salute ) sulla base dei dati che la Regione ha inviato alla Cabina di Regia la settimana scorsa e che nelle ... Leggi su leggo (Di venerdì 22 gennaio 2021) La in o in? La regione sarebbe finita inrossa (c'è un'ordinanza del ministro della Salute ) sulla base dei dati che la Regione ha inviato alla Cabina di Regia la settimana scorsa e che nelle ...

sole24ore : Lombardia e Sardegna verso la zona arancione. Toscana e Basilicata più vicine alla fascia bianca… - matteosalvinimi : == ?? #LOMBARDIA #ZONAROSSA: I DATI REALI DI INCIDENZA POSITIVI IGNORATI DAL GOVERNO. LA REGIONE VERSO IL RICORSO ==… - PigiDimitri : RT @mastaccio: La Lombardia verso la zona arancione per un dato messo a cazzo. In un Paese normale salterebbero teste per una cosa del gene… - lanfraz : @Giandom84354994 @VoceIddio @mignoloeprof @Trail7439 Per quanto riguarda la diffusione credo che uno dei motivi (qu… - Affaritaliani : Regione ha corretto dati su contagi Lombardia verso zona arancione -