Lombardia, «sbagliato il dato Rt»: così in arancione già domenica (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Lombardia torna a chiedere l’arancione: di fronte a un’ammissione di errore il ministero può chiedere la revisione e firmare l’ordinanza Leggi su corriere (Di venerdì 22 gennaio 2021) Latorna a chiedere l’: di fronte a un’ammissione di errore il ministero può chiedere la revisione e firmare l’ordinanza

La Lombardia torna a chiedere l’arancione: di fronte a un’ammissione di errore il ministero può chiedere la revisione e firmare l’ordinanza ...

La Lombardia ha un’aria irrespirabile: collaborerà per migliorare la situazione di Milano?

I pessimi dati relativi all’inquinamento in Lombardia devono necessariamente fare riflettere, anche perché è francamente sbalorditivo che si superi per quattro giorni consecutivi il limite di 50 µg/m³ ...

