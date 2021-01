Lombardia, il premio ai medici è l’ingiunzione: “Restituiteci 14,7 milioni di euro d’indennità”. Pasticcio sui servizi di continuità assistenziale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dal governatore Attilio Fontana in giù son tutti dalla parte dei medici, a parole. Regione Lombardia, che resta in stato di massima allerta, ha pensato bene di premiarli con ingiunzioni a restituire entro 30 giorni cifre che variano da poche centinaia a diverse migliaia di euro a testa, per totali 14,7 milioni. Tutto per un euro di troppo, e per un Pasticcio che riporta proprio al Pirellone, per altro sul fronte della “continuità assistenziale” che si è rivelato fragilissimo alla prova del virus. Il Pasticcio riguarda la remunerazione delle cure ai pazienti “fuori ambito”. Dal 2005, a livello nazionale, un cittadino che si trova al di fuori della propria zona di residenza e si rivolge alla guardia medica paga 15 euro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dal governatore Attilio Fontana in giù son tutti dalla parte dei, a parole. Regione, che resta in stato di massima allerta, ha pensato bene di premiarli con ingiunzioni a restituire entro 30 giorni cifre che variano da poche centinaia a diverse migliaia dia testa, per totali 14,7. Tutto per undi troppo, e per unche riporta proprio al Pirellone, per altro sul fronte della “” che si è rivelato fragilissimo alla prova del virus. Ilriguarda la remunerazione delle cure ai pazienti “fuori ambito”. Dal 2005, a livello nazionale, un cittadino che si trova al di fuori della propria zona di residenza e si rivolge alla guardia medica paga 15...

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia premio WEBINAR - CULTURA PIU' IMPRESA: ISTRUZIONI PER L'USO ANCI LOMBARDIA Covid, soldi ai medici che faranno più vaccini È giusto incentivare in questo modo un trattamento sanitario?

Nella Repubblica dei bonus non poteva mancare l'incentivo sul vaccino. Arrivano più soldi per i medici che vaccinano più pazienti contro il covid.

Infortuni: in Lombardia primato denunce e morti legate a Covid

Milano, 22 gen. (Adnkronos) - La Lombardia nel 2020 ha il tragico primato nel Paese per le denunce di infortuni totali e soprattutto mortali dovuti alla diffusione dell'epidemia, con il 37% delle mort ...

