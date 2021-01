Lombardia, furia Fontana: “Siamo da zona arancione, basta calunnie da Roma” (Di venerdì 22 gennaio 2021) “La Lombardia deve essere collocata in zona arancione. Lo evidenziano i dati all’esame della Cabina di regia, ancora riunita. Abbiamo sempre fornito informazioni corrette. A Roma devono smetterla di calunniare la Lombardia per coprire le proprie mancanze”. Con questo tweet il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, si scaglia contro il Governo nazionale e chiede, visti i nuovi dati forniti dall‘Istituto Superiore della Sanità, a gran voce la zona arancione. Lo scorso sabato il ministro della salute, Roberto Speranza, aveva firmato un’ordinanza che poneva la Lombardia in zona rossa a partire da domenica 17 gennaio. Regole che dovrebbero valere almeno per due settimane. Ma Fontana ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Ladeve essere collocata in. Lo evidenziano i dati all’esame della Cabina di regia, ancora riunita. Abbiamo sempre fornito informazioni corrette. Adevono smetterla di calunniare laper coprire le proprie mancanze”. Con questo tweet il governatore della, Attilio, si scaglia contro il Governo nazionale e chiede, visti i nuovi dati forniti dall‘Istituto Superiore della Sanità, a gran voce la. Lo scorso sabato il ministro della salute, Roberto Speranza, aveva firmato un’ordinanza che poneva lainrossa a partire da domenica 17 gennaio. Regole che dovrebbero valere almeno per due settimane. Ma...

