Lombardia, errore nel calcolo Rt: potrebbe tornare zona arancione già domenica (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un errore di calcolo dell'indice Rt potrebbe far tornare la Lombardia in zona arancione già da questa domenica, 24 gennaio. Sono in corso in queste ore confronti tra i tecnici della direzione generale Welfare di Regione Lombardia e il Ministero della Salute. Come riferisce Corriere.it per ottenere la modifica dell'assegnazione della zona da rossa ad arancione. L'articolo proviene da Il Notiziario.

ricpuglisi : Sette giorni in zona rossa 'per errore'. Che burloni! #Lombardia - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ La Lombardia non era da zona rossa, e il governo prova a fare scaricabarile sulle respon… - Maxdero : ??Chiusi per un errore nei dati forniti da regione Lombardia? Se venisse confermato,Lega, Fratelli d’Italia e Forza… - RobertoRenga : RT @CottarelliCPI: Il Corriere conferma che la Lombardia ha trasmesso dati sbagliati sui contagiati. In ogni caso, le responsabilità vanno… - marcocappato : Il pasticcio dati #COVID19 è conseguenza della scelta di tenere segreti i #dati disaggregati, altrimenti qualsiasi… -