Lombardia da domenica in zona arancione ISS rivaluta monitoraggio | stima Rt è cambiata La Regione | “Nessuna rettifica ma aggiornamento”

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Lapassa dain(insieme alla Sardegna) dopo che un 'errore' nel calcolo dell'Rt la settimana scorsa aveva fatto scattare le misure più restrittive previste per larossa. Ed è scambio di accuse tra lae il Governo su chi debba assumersi la responsabilità della valutazione errata, che ha imposto la chiusura per una settimana dei negozi e il divieto di spostamento anche all'interno dei comuni. L'articolo .

rtl1025 : ?? La #Lombardia sarebbe finita in #zonarossa sulla base dei dati che la Regione ha inviato alla Cabina di Regia la… - MediasetTgcom24 : Covid, Lombardia e Sardegna verso zona arancione da domenica #lombardia - Corriere : Ecco la rettifica della Regione (e che cosa è successo) - CINZIA_DEFENDI : La Lombardia è in zona arancione da domenica: ecco la rettifica della Regione - infoitinterno : La Lombardia torna arancione, rischia anche la Sardegna. I cambi di colore previsti da domenica -

Milano - La Lombardia è ancora zona rossa. Tra le domande più frequenti in tema di spostamenti ci sono quelle relative alla possibilità di raggiungere le seconde case. Ma il ricorso non ha ancora un v ...La Regione aveva chiesto al governo di tornare in arancione. Per questo i tecnici hanno inviato al ministero della Salute i nuovi dati ammettendo di aver sbagliato il calcolo dell’Rt ...