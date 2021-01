Lombardia arancione, «Rt sbagliato»: così può cambiare colore già domenica (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Lombardia oggi torna a chiedere la zona arancione: di fronte a un’ammissione di errore il ministero può chiedere la revisione e firmare l’ordinanza Leggi su corriere (Di venerdì 22 gennaio 2021) Laoggi torna a chiedere la zona: di fronte a un’ammissione di errore il ministero può chiedere la revisione e firmare l’ordinanza

matteosalvinimi : '...disporre deroghe per Bergamo, in quanto tutta la Lombardia potrà essere, almeno, zona arancione'. - Corriere : ?? Ecco i nuovi colori delle regioni - bertolem1 : «Sbagliato il dato Rt»: così la Lombardia può tornare arancione già domenica - PaoloVersa : Lombardia arancione, «Rt sbagliato»: così può cambiare colore già domenica - alex63roy : RT @Libero_official: Bozza #Iss, indice Rt in Italia sotto l'1% per la prima volta dopo 5 settimane. Ed 'errore di calcolo' in #Lombardia:… -