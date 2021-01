Lo sfogo di Balotelli | «Tutti questi sforzi per un altro lockdown? L’Italia sta degradando»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Durodi Mariocontro la gestione del Covid-19 da parte del Governo Mario, attaccante del Monza, attraverso una storia Instagram si è sfogato contro la gestione della pandemia da Covid-19 da parte del Governo italiano. «Premetto, non sono di sinistra, non sono di destra e non prendo posizioni politiche da mai. Ragazzi i casi stanno ri-aumentando e sinceramente non mi capacito del perché. Abbiamo dovuto passare Natale e Capodanno così. Hanno chiuso per poi richiuderci e ora mi spiegate che zona rossa è questa con il traffico odierno quasi maggiore del solito?per poi arrivare a un? Ma è possibile che non si possa gestiree chi vi abita in modo sano e onesto? ...