Liverpool | senti l’ex Carragher | “Giocatori stanchi | obiettivo finire tra le prime quattro”

(Di venerdì 22 gennaio 2021) “In questo momento sembra che il titolo stia sfuggendo al. Sarà molto difficile per loro. Ora sembra che la squadra possa ancora giocarsi tutto visto il distacco dal primo posto ma penso che nelle prossime settimane si preoccuperanno più di un posto tra i primi 4 che della vittoria del campionato“. Lo ha dettoJamie, che ai microfoni di Sky Sports ha dato la sua opinione sull’attuale situazione dei Reds, attualmente quarti in campionato. “Ildeve tornare alla vittoria e soprattutto a fare gol – ha affermatodifensore -. Klopp ha decisamente qualcosa a cui pensare. È difficile credere a quello che è successo alnelle ultime settimane. Prima hanno battuto il Crystal Palace 7-0 e poi ci sono stati subito molti ...

