LIVE Short track, Europei 2021 in DIRETTA: prime batterie, l'Italia punta su Martina Valcepina

Il programma della prima giornata – I favoriti degli Europei – Le prospettive dell'Italia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei di Short track a Danzica (Polonia). Sull'anello di ghiaccio polacco assisteremo alla prima uscita stagionale dei pattini veloci, dopo la lunga pausa per la pandemia e la curiosità è molta per capire quali potranno essere gli equilibri sul ghiaccio. In queste prime batterie, l'osserva speciale in casa Italia sarà sicuramente Martina Valcepina. L'atleta nativa di Sondalo è sicuramente la punta di diamante di una compagine orfana di Arianna Fontana ...

Oggi venerdì 22 gennaio ci aspetta una ricchissima giornata riservata agli sport invernali. Abbuffata con le gare di Coppa del Mondo: lo sci alpino regalerà emozioni con la discesa femminile a Crans M ...

