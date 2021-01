LIVE Sci alpino, Discesa Kitzbuehel in DIRETTA: si comincia, Paris sogna il poker sulla Streif! (Di venerdì 22 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Discesa FEMMINILE DI CRANS MONTANA DALLE 13.15 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Discesa DI KITZBUEHL 11.22 La Svizzera non vince dal 2012, ovvero da quando Didier Cuche ottenne l’ultima delle sue cinque affermazioni. 11.20 Proprio Feuz vanta addirittura quattro secondi posti a Kitzbuehl: riuscirà a sfatare il tabù della Streif? 11.18 Lo scorso anno fu tripudio austriaco. Si impose Matthias Mayer davanti al connazionale Vincent Kriechmayr, che giunse secondo a pari merito con lo svizzero Beat Feuz. 11.16 Ieri Matteo Marsaglia ha stupito in prova, stabilendo addirittura il secondo tempo: saprà ripetersi? 11.14 Ricordiamo che è assente il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, che si è infortunato gravemente ai legamenti crociati ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DI CRANS MONTANA DALLE 13.15 I PETTORALI DI PARTENZA DELLADI KITZBUEHL 11.22 La Svizzera non vince dal 2012, ovvero da quando Didier Cuche ottenne l’ultima delle sue cinque affermazioni. 11.20 Proprio Feuz vanta addirittura quattro secondi posti a Kitzbuehl: riuscirà a sfatare il tabù della Streif? 11.18 Lo scorso anno fu tripudio austriaco. Si impose Matthias Mayer davanti al connazionale Vincent Kriechmayr, che giunse secondo a pari merito con lo svizzero Beat Feuz. 11.16 Ieri Matteo Marsaglia ha stupito in prova, stabilendo addirittura il secondo tempo: saprà ripetersi? 11.14 Ricordiamo che è assente il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, che si è infortunato gravemente ai legamenti crociati ...

Matt_Orlandi : LIVE scritto su @_SuperNews_ della discesa libera #Kitzbuehel 2021 #scialpinofemminile - infoitsport : LIVE Sport Invernali, DIRETTA 22 gennaio: scorpacciata di sci tra Kitzbuehel e Crans Montana. L'Italia punta su Gog… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana in DIRETTA: Goggia sfida Suter per la Coppa del Mondo - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Crans Montana in DIRETTA: Sofia Goggia sfida Corinne Suter per la Coppa di specialità -… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova Crans Montana in DIRETTA: terza Sofia Goggia. Marta Bassino: 'Mi sono ricaricata' -