LIVE Sci alpino, Discesa Kitzbuehel in DIRETTA: iniziata la discesa della Streif! (Di venerdì 22 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE della discesa FEMMINILE DI CRANS MONTANA DALLE 13.15 I PETTORALI DI PARTENZA della discesa DI KITZBUEHL 11.34 Baumann rifila un secondo secco a Jansrud. La pista è molto più veloce rispetto a ieri. Ora uno dei grandi favoriti, l’austriaco Vincent Kriechmayr. Nel 2020 giunse secondo a 22 centesimi da Mayer. 11.33 0.63 di vantaggio per Baumann al secondo intermedio. Sfrutta l’errore di di Jansrud. 11.32 1’56?28 il tempo di Jansrud, il tempo è ottimo se confrontato con le prove dei giorni scorsi. Ma quell’errore in alto…Tocca al tedesco Baumann, che un tempo gareggiava per l’Austria. 11.31 La neve è molto dura nella parte alta, più molle nel finale. 11.30 Subito un ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAFEMMINILE DI CRANS MONTANA DALLE 13.15 I PETTORALI DI PARTENZADI KITZBUEHL 11.34 Baumann rifila un secondo secco a Jansrud. La pista è molto più veloce rispetto a ieri. Ora uno dei grandi favoriti, l’austriaco Vincent Kriechmayr. Nel 2020 giunse secondo a 22 centesimi da Mayer. 11.33 0.63 di vantaggio per Baumann al secondo intermedio. Sfrutta l’errore di di Jansrud. 11.32 1’56?28 il tempo di Jansrud, il tempo è ottimo se confrontato con le prove dei giorni scorsi. Ma quell’errore in alto…Tocca al tedesco Baumann, che un tempo gareggiava per l’Austria. 11.31 La neve è molto dura nella parte alta, più molle nel finale. 11.30 Subito un ...

Matt_Orlandi : LIVE scritto su @_SuperNews_ della discesa libera #Kitzbuehel 2021 #scialpinofemminile - infoitsport : LIVE Sport Invernali, DIRETTA 22 gennaio: scorpacciata di sci tra Kitzbuehel e Crans Montana. L'Italia punta su Gog… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana in DIRETTA: Goggia sfida Suter per la Coppa del Mondo - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Crans Montana in DIRETTA: Sofia Goggia sfida Corinne Suter per la Coppa di specialità -… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova Crans Montana in DIRETTA: terza Sofia Goggia. Marta Bassino: 'Mi sono ricaricata' -