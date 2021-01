LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana in DIRETTA: Sofia Goggia sfida Corinne Suter per la Coppa di specialità (Di venerdì 22 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist della Discesa di Crans Montana Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021. Si accende la sfida per la Coppa di specialità tra Sofia Goggia e Corinne Suter: la bergamasca cerca l’allungo sull’elvetica nella prima delle due discese in programma sulle nevi svizzere. Goggia che si presenta come la grande favorita quest’oggi dopo aver chiuso in testa la prima prova e al terzo posto la seconda. La ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa startlist delladiBuongiorno e benvenuti alladellalibera di, valevole per ladel Mondo femminile di sci2020-2021. Si accende laper laditra: la bergamasca cerca l’allungo sull’elvetica nella prima delle due discese in programma sulle nevi svizzere.che si presenta come la grande favorita quest’oggi dopo aver chiuso in testa la prima prova e al terzo posto la seconda. La ...

infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova Crans Montana in DIRETTA: terza Sofia Goggia. Marta Bassino: 'Mi sono ricaricata' - infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda prova Crans Montana in DIRETTA: arriva Marta Bassino. Goggia per confermarsi - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova Crans Montana in DIRETTA: Sofia Goggia è terza, non forza Marta Bassino - VansySKZ : Prima o poi dovrai 'scì da sta macchina e fare una live alla luce del sole no? Devo capire che cavolo di colore ti… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Seconda prova Crans Montana in DIRETTA: Marta Bassino e Sofia Goggia ultima rifinitura! - #alpino… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci LIVE Sci alpino, Prova Crans Montana in DIRETTA: terza Sofia Goggia. Marta Bassino: "Mi sono ricaricata" OA Sport LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana in DIRETTA: Sofia Goggia sfida Corinne Suter per la Coppa di specialità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist della discesa di Crans Montana Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera di Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo fe ...

LIVE Sci alpino, Prova Kitzbuehel in DIRETTA: stupisce Marsaglia! Quarto Paris: “Conosco i segreti della Streif”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SECONDA PROVA DI KITZBUEHL: 2° MARSAGLIA, 4° PARIS LA CRONACA DELLA SECONDA PROVA. TERZA SOFIA GOGGIA LE DICHIARAZIONI DI SOFIA GOGGIA LE DIC ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist della discesa di Crans Montana Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera di Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo fe ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SECONDA PROVA DI KITZBUEHL: 2° MARSAGLIA, 4° PARIS LA CRONACA DELLA SECONDA PROVA. TERZA SOFIA GOGGIA LE DICHIARAZIONI DI SOFIA GOGGIA LE DIC ...