LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana in DIRETTA: Sofia Goggia prima, ma si rischia la beffa per il vento (Di venerdì 22 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Discesa MASCHILE DI KITZBUEHL DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Discesa DI Crans Montana 13.40 Per confermare il risultato della gara dovranno scendere 30 atlete. La prossima sarà la slovena Stuhec, pettorale n.11. Speriamo bene. 13.39 Marta Bassino e Francesca Marsaglia si stanno abbracciando all’arrivo. La piemontese sta consolando la romana che è uscita. 13.38 Speriamo che la gara si concluda, perché sarebbe una beffa atroce per l’Italia. 13.36 Purtroppo la gara viene interrotta per il forte vento, esattamente come sta accadendo anche a Kitzbuehel. 13.35 Ultima Marta Bassino a 2?51, in Discesa fa ancora tanta fatica perché non è ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DI KITZBUEHL DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELLADI13.40 Per confermare il risultato della gara dovranno scendere 30 atlete. La prossima sarà la slovena Stuhec, pettorale n.11. Speriamo bene. 13.39 Marta Bassino e Francesca Marsaglia si stanno abbracciando all’arrivo. La piemontese sta consolando la romana che è uscita. 13.38 Speriamo che la gara si concluda, perché sarebbe unaatroce per l’Italia. 13.36 Purtroppo la gara viene interrotta per il forte, esattamente come sta accadendo anche a Kitzbuehel. 13.35 Ultima Marta Bassino a 2?51, infa ancora tanta fatica perché non è ...

sportli26181512 : Ski Classic, la Dobbiaco-Cortina sabato LIVE su Sky: Al via sabato 23 gennaio la 44^ edizione della Granfondo Dobbi… - Matt_Orlandi : LIVE scritto su @_SuperNews_ della discesa libera #CransMontana 2021 #scialpinofemminile - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Kitzbuehel in DIRETTA: iniziata la discesa della Streif! - #alpino #Discesa #Kitzbuehel… - infoitsport : LIVE Sport Invernali, DIRETTA 22 gennaio: scorpacciata di sci tra Kitzbuehel e Crans Montana. L'Italia punta su Gog… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana in DIRETTA: Goggia sfida Suter per la Coppa del Mondo -