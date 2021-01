LIVE Sci alpino, Crans Montana in DIRETTA: Sofia Goggia firma la decima vittoria in Coppa del Mondo e allunga in classifica! (Di venerdì 22 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA vittoria DI Sofia Goggia 14.57 Grazie per averci seguito in questa lunga giornata e buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto sportivo. 14.56 Classifica generale capeggiata da Petra Vlhova con 825 punti, poi Gisin a 715 e Bassino a 623. Sofia Goggia è quinta a 554. 14.55 Sofia Goggia scappa via nella classifica di Coppa del Mondo di discesa con 380 punti, seguita da Johnson a 240 e Suter a 238. Quarta Ledecka a 206. 14.54 I piazzamenti delle altre italiane: 12ma Elena Curtoni, 15ma Pirovano, 35ma Bassino, 41ma Melesi. Complessivamente ottima Italia. 14.52 E’ finita la gara. Sofia Goggia ha vinto la prima ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLADI14.57 Grazie per averci seguito in questa lunga giornata e buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto sportivo. 14.56 Classifica generale capeggiata da Petra Vlhova con 825 punti, poi Gisin a 715 e Bassino a 623.è quinta a 554. 14.55scappa via nella classifica dideldi discesa con 380 punti, seguita da Johnson a 240 e Suter a 238. Quarta Ledecka a 206. 14.54 I piazzamenti delle altre italiane: 12ma Elena Curtoni, 15ma Pirovano, 35ma Bassino, 41ma Melesi. Complessivamente ottima Italia. 14.52 E’ finita la gara.ha vinto la prima ...

