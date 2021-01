LIVE Italia-Israele 15-6, Preolimpico pallanuoto in DIRETTA: le azzurre dominano e dosano le energie. Domani l’Ungheria (Di venerdì 22 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.00: Grazie per averci seguito, appuntamento a Domani per la sfida tra Italia e Ungheria. Buona serata 18.59: Domani la semifinale con l’Ungheria è in programma alle 20 18.58: Non certo la migliore versione del Setterosa quello visto stasera. Gara al risparmio, minimo sforzo indispensabile e vittoria comunque nettissima contro un giovane e volonteroso Israele 18.57. Si chiude qui il terzo quarto di finale con il successo dell’Italia che vince 15-6 contro Israele e Domani in semifinale incontrerà l’Ungheria 0’12” Conclusione fuori di Viacava 1’01” GOL AVEGNO! Dalla distanza Avegno trova l’angolo giusto alla destra di Geva: 15-6 1’28” La quarta rete del quarto ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.00: Grazie per averci seguito, appuntamento aper la sfida trae Ungheria. Buona serata 18.59:la semifinale conè in programma alle 20 18.58: Non certo la migliore versione del Setterosa quello visto stasera. Gara al risparmio, minimo sforzo indispensabile e vittoria comunque nettissima contro un giovane e volonteroso18.57. Si chiude qui il terzo quarto di finale con il successo dell’che vince 15-6 controin semifinale incontrerà0’12” Conclusione fuori di Viacava 1’01” GOL AVEGNO! Dalla distanza Avegno trova l’angolo giusto alla destra di Geva: 15-6 1’28” La quarta rete del quarto ...

SuperTennisTv : L'Italia???? dovrà affrontare Francia???? e Austria???? nel gruppo C dell'@ATPCup, al via il 1° febbraio e LIVE su… - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziato il Derby d’Italia! Forza ragazzi, con determinazione e #FINOALLAFINE! ?? ???? LI… - fanpage : Renata Polverini vota sì alla fiducia e lascia Forza Italia #Camera - LeftAvvenimenti : RT @UAAR_it: Giovedì 11 febbraio in live dalle ore 18 parleremo dei #PattiLateranensi, un relitto frutto dell'accordo tra #fascismo e #Vati… - webmagazine24 : #Xbox Live Gold raddoppia il prezzo in America: aumenti in arrivo anche in Italia? -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Italia LIVE Italia-Slovacchia 26-4, Preolimpico pallanuoto in DIRETTA: le azzurre non fanno calcoli e dominano, sarà semifinale con l'Ungheria OA Sport Home notizie-curiosita attualita Torna “Italia’s Got Talent”: Radio Italia è radio ufficiale del programma

Radio Italia è radio ufficiale di Italia’s Got Talent e la nostra Paoletta è stata la moderatrice della conferenza con cui è appena stata presentata la nuova edizione del programma, che prenderà il vi ...

Alto: Udin Jump in diretta su RaiSport

I campioni del salto in alto in diretta tv. La terza edizione del meeting internazionale Udin Jump Development, in programma a Udine mercoledì 27 gennaio, potrà essere seguita live su RaiSport+HD. L’a ...

Radio Italia è radio ufficiale di Italia’s Got Talent e la nostra Paoletta è stata la moderatrice della conferenza con cui è appena stata presentata la nuova edizione del programma, che prenderà il vi ...I campioni del salto in alto in diretta tv. La terza edizione del meeting internazionale Udin Jump Development, in programma a Udine mercoledì 27 gennaio, potrà essere seguita live su RaiSport+HD. L’a ...